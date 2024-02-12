Як зараховують час догляду за особою з інвалідністю до стажу: роз’яснення

До стажу може увійти період догляду за людиною з інвалідністю I групи, яка є родичем і не може сама про себе піклуватися, за виконання певних умов.

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Для виходу на пенсію українці зобов'язані мати певну кількість років страхового стажу. Для цього потрібно працювати офіційно, платити та сплачувати ЄСВ щомісяця. Але деяким українцям можуть зарахувати до стажу і той період, коли вони не працювали. Про це повідомляє портал «На пенсії».

Для того, щоб такий період увійшов до страхового стажу, потрібно дотриматися трьох умов.

До стажу може увійти період догляду за людиною з інвалідністю I групи, яка є родичем і не може сама про себе піклуватися, за виконання певних умов.

Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачає зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю I групи”, стверджують у ПФУ.

За їхніми даними, догляд за особою з інвалідністю зарахують до страхового стажу, якщо той, хто здійснює догляд:

є повністю працездатним, не має інвалідності та не досяг пенсійного віку;

не працює в період догляду за особою з інвалідністю;

отримує від органів соцзахисту населення компенсацію по догляду за людиною з інвалідністю.

Якщо всіх цих умов буде дотримано, період догляду за людиною з інвалідністю I групи буде зараховано до стажу, оскільки в цей час той, хто доглядає, вважається застрахованим, а його страхувальником вважається орган соцзахисту, який виплачує компенсацію.

Однак усе це можливо лише в тому разі, якщо догляд проводився з 2004 року, коли відповідний закон набув чинності. Тобто, якщо ви доглядали за особою з інвалідністю до 2004 року, цей період до стажу зараховано не буде.

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