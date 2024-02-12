Стало известно, сколько людей уже привлекли к «Армии восстановления»

Лидером по набору людей стала Харьковская область.

По состоянию на 12 февраля к проекту "Армия восстановления" для выполнения общественно полезных работ уже привлечены 87 852 безработных. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

На заработную плату безработным было направлено 582 миллиона гривен.

Наибольшее количество направлений на выполнение указанных работ выдали в Харьковской области – 17 180. Также среди областей с наибольшим количеством привлеченных безработных Донецка (11 170), Киевская (10 634), Полтавская (10 405) и Черниговская (9 658).

Всего к проекту "Армия восстановления" привлечены 19 регионов.

Оплата за общественно полезные работы составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

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