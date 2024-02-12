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Высший совет правосудия обобщил свою дисциплинарную практику за 2017-2021 годы: обнародован отчет

В ВСП сообщили, на что нужно обращать внимание во время дисциплинарных производств в отношении судей.

Кандидат на председателя НАПК Дмитрий Калмыков объяснил, имеет ли недвижимость на временно оккупированной территории, и за что его брата привлекли к ответственности

Кроме того, возникли вопросы получения кандидатом средств как ФЛП от ОО «Центр совместных действий».

Кандидат на председателя НАПК Агия Загребельская объяснила, как она оказалась в Реестре коррупционеров и рассказала, по чьему приглашению работала в Администрации Президента

Также Агия Загребельская рассказала, что в свое время Павел Петренко позвонил ей и предложил принять участие в избрании Советом судей председателя Государственной судебной администрации.

Кандидаты на должности госслужбы из резерва хотят работать руководителями и преимущественно в Крыму – НАДС

В НАДС рассказали, какие проблемы возникли при попытках заполнить вакансии государственной службы на прифронтовых территориях.

К кандидату на председателя НАПК Сергею Гупяку возникли вопросы невнесения в ЕРДР данных по заявлению Романа Маселко

Также возникли вопросы относительно доходов матери кандидата на должность главы НАПК Сергея Гупяка.

  1. В Украине

Стало известно, сколько людей уже привлекли к «Армии восстановления»

20:51, 12 февраля 2024
Лидером по набору людей стала Харьковская область.
Стало известно, сколько людей уже привлекли к «Армии восстановления»
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По состоянию на 12 февраля к проекту "Армия восстановления" для выполнения общественно полезных работ уже привлечены 87 852 безработных. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

На заработную плату безработным было направлено 582 миллиона гривен.

Наибольшее количество направлений на выполнение указанных работ выдали в Харьковской области – 17 180. Также среди областей с наибольшим количеством привлеченных безработных Донецка (11 170), Киевская (10 634), Полтавская (10 405) и Черниговская (9 658).

Всего к проекту "Армия восстановления" привлечены 19 регионов.

Оплата за общественно полезные работы составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

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