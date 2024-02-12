На Львовщине мужчина за взятку хотел ввезти в Украину авто, которое имело проблемы с документами

Украинец пытался подкупить должностных лиц Львовской таможни для ввоза транспортного средства.

Фото: customs.gov.ua

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что в пункте пропуска «Рава-Русская» гражданин Украины во время таможенного оформления автомобиля пытался подкупить должностных лиц Львовской таможни. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Попытка не удалась. Таможенники зафиксировали процесс передачи взятки на бодикамеры, во время которого мужчина объясняет, что это такое вознаграждение за оформление авто, документы на который содержали ложные сведения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица таможенного поста «Рава-Русская» задокументировали факт отказа от получения неправомерной выгоды и сообщили об инциденте следственно-оперативной группы.

Фото: customs.gov.ua

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