Украинские военные начали сбивать дроны лазерными системами Vampire

ВСУ использовали лазерные антидронные системы Vampire в отражении атаки Шахедов.

Источник фото: mil.in.ua

Украинские военные, вероятно, начали использовать против российских беспилотников антидронные системы Vampire. Об этом сообщает Defense Express.

По словам аналитиков, система Vampire, скорее всего, была задействована во время отражения атаки "Шахедов" в ночь на 11 февраля. Тогда пресс-служба ВМС Украины обнародовала видеозапись боевой деятельности своих противовоздушных оборонительных подразделений. Предположительно, именно на этих снимках была продемонстрирована работа системы Vampire.

На видео Военно-Морских Сил ВСУ видно, как зенитчики прицеливаются во вражеский беспилотник "Шахед", но для этого используют неизвестную оптико-электронную станцию. После этого применяется реактивный снаряд, который попадает в дрон, в результате чего "Шахед" теряет управление и терпит крушение.

Эти кадры, вероятно, свидетельствуют о впервые опубликованных видеозаписях боевой деятельности ракетных установок Vampire, которые используют управляемые реактивные снаряды APKWS.

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