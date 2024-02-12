Государственный реестр прав на недвижимое имущество обновили: что изменилось

В функционале программного обеспечения Государственного реестра прав на недвижимое имущество осуществлен ряд доработок.

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Государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба ГП «НАИС».

У рамках проведеного оновлення здійснено низку поточних доопрацювань, зокрема:

1. Внесено зміни до«Словника типів документів, поданих для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав», який використовується у довіднику ДРРП, а саме: вид документа «Інші документи для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав» доповнено наступними типами документів:

- витяг з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України;

- акт комісійного (дистанційного) обстеження.

2. Внесено зміни до функціоналу формування інформації про усіх власників квартир, житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку,а саме: закрито для обрання значення «співвласник багатоквартирного будинку» та додано можливість обрання ознаки «Щодо багатоквартирного будинку». Відтепер, щоб сформувати інформацію за заявою будь-якої фізичної чи юридичної особи про усіх власників квартир, житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку з ДРРП необхідно у параметрах запиту обрати ознаку «Щодо багатоквартирного будинку».

3. Для запобігання допущення помилок під час первинної державної реєстрації спеціальних майнових прав та їх обтяжень на подільні об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості, які є складовими частинами відповідних подільних об'єктів незавершеного будівництва, у ДРРП реалізовано додаткову автоматичну перевірку відповідності «Ідентифікатора об’єкта в ЄДЕССБ» подільного об’єкта незавершеного будівництва «Ідентифікатору об’єкта в ЄДЕССБ» його складових частин (майбутніх об’єктів будівництва).

Відтепер при реєстрації нового розділу / внесенні змін до існуючого розділу на майбутній об’єкт будівництва на етапі внесення інформації «Реєстраційний номер базового об’єкта речових прав» програмне забезпечення (ПЗ) ДРРП здійснює перевірки:

- відповідності перших 26 цифр «Ідентифікатора об’єкта в ЄДЕССБ» майбутнього об’єкта будівництва першим 26 цифрам «Ідентифікатора об’єкта в ЄДЕССБ», який було вказано при реєстрації розділу, номер якого вноситься як «Реєстраційний номер базового об’єкта речових прав»;

- перевірку, що у Розділі, номер якого вноситься як «Реєстраційний номер базового об’єкта речових прав», «об’єкт речових прав» вказано або «об’єкт будівництва» або «закінчений будівництвом об’єкт»;

- перевірку, що внесений як «Реєстраційний номер базового об’єкта речових прав» «об’єкт речових прав» номер Розділу містить дані про «Ідентифікатор об’єкта в ЄДЕССБ».

Якщо внесений базовий номер ОНМ не пройшов вищезазначені перевірки – ПЗ ДРРП виводить реєстратору блокуюче повідомлення «Розділ №… не може бути зазначений як «Реєстраційний номер базового об’єкта речових прав».

4. Закрито можливість відкриття більше одного розділу на земельну ділянку з однаковим кадастровим номером.

ДП «НАІС» звертає увагу, що для зручності користувачів за посиланням викладено оновлені інструкції користувачів ДРРП (Нотаріус, Державний реєстратор, Оператор, Виконавець).

«Нагадуємо, що після будь-яких оновлень системи користувачам необхідно обов’язково здійснювати очистку історії пошуків браузера (кеш)», — додали в підприємстві.

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