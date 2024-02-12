Українські військові почали збивати дрони лазерними системами Vampire

ЗСУ використали лазерні антидронові системи Vampire у відбитті атаки Шахедів.

Джерело фото: mil.in.ua

Українські військові, ймовірно, розпочали використовувати проти російських безпілотників антидронові системи Vampire. Про це повідомляє Defense Express.

За словами аналітиків, система Vampire, швидше за все, була задіяна під час відбиття атаки "Шахедів" у ніч на 11 лютого. Тоді прес-служба ВМС України оприлюднила відеозапис бойової діяльності своїх протиповітряних оборонних підрозділів. Імовірно, саме на цих знімках була продемонстрована робота системи Vampire.

На відео Військово-Морських Сил ЗСУ видно, як зенітники прицілюються у ворожий безпілотник "Шахед", але для цього використовують невідому оптико-електронну станцію. Після цього застосовується реактивний снаряд, який влучає у дрон, в результаті чого "Шахед" втрачає керування і зазнає аварії.

Ці кадри, ймовірно, свідчать про вперше опубліковані відеозаписи бойової діяльності ракетних установок Vampire, які використовують керовані реактивні снаряди APKWS.

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