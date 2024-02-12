На Львівщині чоловік за хабар хотів ввезти в Україну авто, яке мало проблеми з документами

Українець намагався підкупити посадових осіб Львівської митниці для ввезення транспортного засобу.

Фото: customs.gov.ua

Державна митна служба України повідомила, що у пункті пропуску «Рава-Руська» громадянин України під час митного оформлення автомобіля намагався здійснити підкуп посадових осіб Львівської митниці. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Спроба не вдалася. Митники зафіксували процес передачі хабара на бодікамери, під час якого чоловік пояснює, що це така собі винагорода за оформлення авто, документи на який містили неправдиві відомості», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що посадовці митного поста «Рава-Руська» задокументували факт відмови від отримання неправомірної вигоди та повідомили про інцидент слідчо-оперативну групу.

Фото: customs.gov.ua

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