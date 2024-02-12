Стало відомо, скільки людей вже залучили до «Армії відновлення»

Лідером з набору людей стала Харківська область.

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Станом на 12 лютого до проекту "Армія відновлення" для виконання суспільно корисних робіт вже залучено 87 852 безробітних. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

На заробітну плату безробітним було спрямовано 582 мільйонів гривень.

Найбільше направлень на виконання зазначених робіт видали у Харківській області – 17 180. Також серед областей із найбільшою кількістю залучених безробітних Донецька (11 170), Київська (10 634), Полтавська (10 405) та Чернігівська (9 658).

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

Оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.

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