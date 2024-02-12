Викрав золотий ланцюжок за 178 000 грн: у Києві сталося зухвале пограбування

У Києві чоловік пограбував ювелірну крамницю.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав ювелірну крамницю. Зловмисник, видаючи себе за покупця, викрав з вітрини золотий ланцюжок, вартістю 178 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

За словами начальника оперативно-пошукового відділу главку поліції Києва Віталія Отрудька, зловмисник переховувався у в Солом’янському районі столиці у квартирі знайомої.

«Ним виявився киянин, 1981 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства. Ми встановили, що він збув викрадену прикрасу до одного з ломбардів. Прикрасу вже вилучили та незабаром ї буде повернуто», - сказав він.

Зловмиснику повідомили про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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