Практика судів

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Вища рада правосуддя узагальнила свою дисциплінарну практику за 2017-2021 роки: оприлюднено звіт

У ВРП повідомили, на що потрібно звертати увагу під час дисциплінарних проваджень щодо суддів.

Кандидат на голову НАЗК Дмитро Калмиков пояснив, чи має нерухомість на тимчасово окупованій території, та за що його брата притягнули до відповідальності

Крім того, виникли питання щодо отримання кандидатом коштів як ФОП від ГО «Центр спільних дій».

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська пояснила, як вона опинилася у Реєстрі корупціонерів та розповіла, на чиє запрошення працювала в Адміністрації Президента

Також Агія Загребельська розповіла, що свого часу Павло Петренко зателефонував їй та запропонував взяти участь у обранні Радою суддів голови Державної судової адміністрації.

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Також виникли питання стосовно доходів матері кандидата на посаду голови НАЗК Сергія Гупяка.

  1. В Україні

Викрав золотий ланцюжок за 178 000 грн: у Києві сталося зухвале пограбування

23:18, 12 лютого 2024
У Києві чоловік пограбував ювелірну крамницю.
Викрав золотий ланцюжок за 178 000 грн: у Києві сталося зухвале пограбування
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав ювелірну крамницю. Зловмисник, видаючи себе за покупця, викрав з вітрини золотий ланцюжок, вартістю 178 тисяч гривень.  Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

За словами начальника оперативно-пошукового відділу главку поліції Києва Віталія Отрудька, зловмисник переховувався у в Солом’янському районі столиці у квартирі знайомої.

«Ним виявився киянин, 1981 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства. Ми встановили, що він збув викрадену прикрасу до одного з ломбардів. Прикрасу вже вилучили та незабаром ї буде повернуто», - сказав він.

Зловмиснику повідомили про підозру. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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