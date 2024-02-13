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  1. У світі

В яких містах Європи найбільш сприятливі умови для роботи: подробиці

07:00, 13 лютого 2024
Берлін, Люксембург і Рейк'явік серед лідерів, де європейці найбільш задоволені роботою.
В яких містах Європи найбільш сприятливі умови для роботи: подробиці
Джерело фото: telencuestas
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Три європейські столиці входять до першої десятки міст, де мешканці найбільш задоволені своєю роботою. Про це повідомляється у звіті Європейської комісії, повідомляє schengenvisainfo.com.

Згідно з опублікованим звітом про якість життя у європейських містах, найбільший рівень задоволеності своєю роботою виявлено у містах шести країн. У десятку найбільш задоволених працею міст увійшли три столиці: Берлін, Люксембург та Рейк'явік.

В опитуванні брали участь працевлаштовані мешканці міст. За середніми показниками, 74% опитаних європейців відзначили, що вони задоволені своєю роботою.

У топ-10 міст з найвищим рівнем задоволеності роботою увійшли:

  • Росток (Німеччина) – 85%;
  • Люксембург (Люксембург) – 84%;
  • Рейк'явік (Ісландія) – 84%;
  • Женева (Швейцарія) – 83%;
  • Дортмунд (Німеччина) – 83%;
  • Берлін (Німеччина) – 83%;
  • Цюріх (Швейцарія) – 82%;
  • Ольборг (Данія) – 82%;
  • Мальме (Швеція) – 82%;
  • Гамбург (Німеччина) – 81%.

Столиці та великі міста часто пропонують більше можливостей для працевлаштування та кращі умови оплати праці, що робить добробут їхніх мешканців стабільним та ринок праці більш привабливим.

Спостереження також показали, що рівень задоволеності роботою зростає з роками у деяких містах, таких як Нікосія (Кіпр) та Болонья (Італія), а в містах Валлетта (Мальта) та Кошице (Словаччина) спостерігається зниження цього показника.

Міста, де зафіксовано найнижчий рівень задоволеності роботою, включають Іракліон (Греція) – 54%, Афіни (56%), Скоп'є (Північна Македонія), Белград (Сербія) та Подгорицу (Чорногорія).

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