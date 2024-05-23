Практика судов
  1. В мире

Люди впервые достигли самого отдаленного места на Земле, где ближе всего только астронавты на МКС, фото

20:53, 23 мая 2024
Отец и сын совершили непростое путешествие и достигли точки Немо, которая является самым отдаленным местом на планете.
Люди впервые достигли самого отдаленного места на Земле, где ближе всего только астронавты на МКС, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Впервые в истории человек достиг точки Немо, самого отдаленного места на Земле, где самые близкие люди — астронавты на МКС. Об этом сообщает IFLScience.

Так, исследовательская группа отца и сына, Крис и Мик Браун, достигли «Океанического полюса недоступности», или точки Немо — самой отдаленной точки на Земле. Она названа в честь исследователя капитана Немо из приключенческого романа Жюля Верна «20 000 лье под водой».

Фактически они, вероятно, являются первыми людьми, которым удалось совершить путешествие и добраться до этого места в океане.

Достичь столь удаленного от суши места в океане совсем не просто, для этого нужно соответствующее судно, способное выстоять во время 7-метрового шторма. Крис и Мик Браун отправились к полюсу недоступности на судне «Ганский Эксплорер» — судно с экипажем опытной группы моряков, однако даже они не были застрахованы от последствий столь неспокойных условий.

В результате им все же удалось довести миссию до конца: исследовательская группа из отца и сына высадились на лодках «Зодиак» и стали первыми людьми, которым удалось покупаться в океане в точке Немо. Глубина Атлантического океана здесь составляет около 4 км.

Исследователи отмечают, что даже в такой отдаленной точке океана они действительно оказались не сами — здесь они встретили невероятное количество альбатросов, которые пытались взаимодействовать и понять, кто забрел в такой отдаленный «угол» океана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал законопроект о засекречивании судебных решений в Реестре

Несмотря на заявление медийщиков о вреде для прозрачности правосудия от засекречивания судебных решений в Реестре, председатель парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект.

Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Админсуды смогут штрафовать госорганы за неисполнение судебных решений на сумму от 60,5 тысячи грн

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада приняла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада устранила преграду в виде необходимости вынесения определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Верховная Рада одобрила засекречивание судебных решений в Реестре – дальше могут закрыть доступ к делам о мобилизации

Ко второму чтению предлагается внести поправки, по которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам о военнообязанных и военнослужащих – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео