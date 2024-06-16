Ватикан предлагает посредничество в решении гуманитарных вопросов украинско-российской войны

По словам кардинала Паролина, Святой Престол готов содействовать в реализации потенциальных посреднических инициатив, которые будут приемлемы для всех сторон и полезны для пострадавших.

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На втором пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии, государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил о готовности Ватикана помочь в решении гуманитарных вопросов, возникших в результате украинско-российской войны. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Святой Престол по-прежнему привержен поддержанию регулярной связи с украинскими и российскими властями, и по-прежнему готов помочь в реализации потенциальных посреднических инициатив, которые являются приемлемыми для всех сторон и приносят пользу тем, кто пострадал», - сказал Паролин

Кардинал выразил серьезную обеспокоенность трагическими гуманитарными последствиями конфликта, особенно в отношении детей и тяжелораненых военных и гражданских лиц. Он подчеркнул, что единственным правильным шагом является возвращение всех военнопленных и детей к их семьям или законным опекунам, без каких-либо условий или использования их положения.

«Воссоединение несовершеннолетних с их семьями или законными опекунами должно быть первоочередной задачей для всех сторон, и любое использование их положения недопустимо. Поэтому крайне важно, чтобы все доступные каналы были использованы для облегчения этого процесса», - добавил Паролин.

Кроме того, кардинал Паролин выразил обеспокоенность из-за сообщений о нарушениях Женевских конвенций, в частности в отношении гражданских лиц, и поддержал идею создания совместно с Международным комитетом Красного Креста комиссии, которая могла бы расследовать эти факты и помочь в оценке положения военнопленных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

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