Практика судов
  1. В мире

Ватикан предлагает посредничество в решении гуманитарных вопросов украинско-российской войны

16:14, 16 июня 2024
По словам кардинала Паролина, Святой Престол готов содействовать в реализации потенциальных посреднических инициатив, которые будут приемлемы для всех сторон и полезны для пострадавших.
Ватикан предлагает посредничество в решении гуманитарных вопросов украинско-российской войны
Источник фото: Vatican News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На втором пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии, государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил о готовности Ватикана помочь в решении гуманитарных вопросов, возникших в результате украинско-российской войны. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Святой Престол по-прежнему привержен поддержанию регулярной связи с украинскими и российскими властями, и по-прежнему готов помочь в реализации потенциальных посреднических инициатив, которые являются приемлемыми для всех сторон и приносят пользу тем, кто пострадал», - сказал Паролин

Кардинал выразил серьезную обеспокоенность трагическими гуманитарными последствиями конфликта, особенно в отношении детей и тяжелораненых военных и гражданских лиц. Он подчеркнул, что единственным правильным шагом является возвращение всех военнопленных и детей к их семьям или законным опекунам, без каких-либо условий или использования их положения.

«Воссоединение несовершеннолетних с их семьями или законными опекунами должно быть первоочередной задачей для всех сторон, и любое использование их положения недопустимо. Поэтому крайне важно, чтобы все доступные каналы были использованы для облегчения этого процесса», - добавил Паролин.

Кроме того, кардинал Паролин выразил обеспокоенность из-за сообщений о нарушениях Женевских конвенций, в частности в отношении гражданских лиц, и поддержал идею создания совместно с Международным комитетом Красного Креста комиссии, которая могла бы расследовать эти факты и помочь в оценке положения военнопленных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Достаточно опубликования судебной повестки о вызове в общегосударственном СМИ – Верховный Суд высказался о надлежащем ознакомлении в судебном разбирательстве при отсутствии обвиняемого

С момента опубликования повестки о вызове в СМИ общегосударственной сферы распространения обвиняемый считается должным образом ознакомленным с ее содержанием, если речь идет о судебном производстве при отсутствии обвиняемого.

Депутаты будут рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников

Законопроект о «клубе белого бизнеса» не будет содержать прямых норм об экономическом бронировании, но там будет определенная рекомендация Кабмина.

Кабмин в новом порядке бронирования определил, что не подлет бронированию забронированные лица

Вероятно, правительство спешило с подготовкой постановления о бронировании, поэтому определило, что не подлежат бронированию забронированные лица.

Для подтверждения факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью на дому лицо должно быть включено в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг

Кроме того, законодатель изменил внесудебный порядок установления факта осуществления лицом постоянного ухода в действующем законодательстве о мобилизационной подготовке и порядке мобилизации.

В ВККС рассказали, почему Комиссии необходима финансовая независимость от ГСА и Совета правосудия

ВККС сможет более оперативно распоряжаться бюджетными средствами, а в отношениях с Советом правосудия могут возникнуть проблемы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду