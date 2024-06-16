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Ватикан пропонує посередництво у вирішенні гуманітарних питань українсько-російської війни

16:14, 16 червня 2024
За словами кардинала Пароліна, Святий Престол готовий сприяти в реалізації потенційних посередницьких ініціатив, які будуть прийнятні для всіх сторін і корисні для постраждалих.
Ватикан пропонує посередництво у вирішенні гуманітарних питань українсько-російської війни
Джерело фото: Vatican News
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На другому пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії, державний секретар Святого престолу кардинал П'єтро Паролін заявив про готовність Ватикану допомогти у вирішенні гуманітарних питань, що виникли внаслідок українсько-російської війни. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Святий Престол, як і раніше, прихильний підтримці регулярного зв'язку з українською і російською владою, і, як і раніше, готовий допомогти в реалізації потенційних посередницьких ініціатив, які є прийнятними для всіх сторін і приносять користь тим, хто постраждав», – сказав Паролін

Кардинал висловив серйозне занепокоєння трагічними гуманітарними наслідками конфлікту, особливо стосовно дітей та тяжкопоранених військових і цивільних осіб. Він підкреслив, що єдиним правильним кроком є повернення всіх військовополонених та дітей до їхніх сімей або законних опікунів, без будь-яких умов чи використання їхнього становища.

«Возз'єднання неповнолітніх з їхніми сім'ями або законними опікунами має бути першочерговим завданням для всіх сторін, і будь-яке використання їхнього становища неприпустиме. Тому вкрай важливо, щоб усі доступні канали були використані для полегшення цього процесу», – додав Паролін.

Крім того, кардинал Паролін висловив занепокоєння через повідомлення про порушення Женевських конвенцій, зокрема щодо цивільних осіб, і підтримав ідею створення спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста комісії, яка могла б розслідувати ці факти та допомогти в оцінці становища військовополонених, що потребують невідкладної медичної допомоги.

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