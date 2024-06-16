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В Киеве «Land Rover» въехал в канаву, где проводились ремонтные работы: фото

15:35, 16 июня 2024
Патрульные обнаружили в автомобиле водителя и помогли ему выбраться в безопасное место.
В Киеве «Land Rover» въехал в канаву, где проводились ремонтные работы: фото
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В Киеве водитель автомобиля «Land Rover» не справился с управлением и въехал в канаву. О подробностях ДТП на бульваре Николая Михновского сообщили в Патрульной полиции столицы.

Как отметили в ведомстве, инспекторы получили сообщения о водителе, который не справился с управлением, повредил ограничители и въехал в канаву, где проводились ремонтные работы.

На месте происшествия патрульные обнаружили в автомобиле водителя и помогли ему выбраться в безопасное место.

В полиции пишут, что инспекторы заметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти осмотр на состояние опьянения, но гражданин отказался.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные материалы:

  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения);
  • протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, что повлекло ДТП) КУоАП.

В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

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