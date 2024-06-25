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Украинцев призвали устанавливать солнечные установки, что добавит энергосистеме до 1 ГВт мощности

21:53, 25 июня 2024
Государство дает максимально «зеленый свет» для развития распределенной генерации – Руслан Слободян.
Украинцев призвали устанавливать солнечные установки, что добавит энергосистеме до 1 ГВт мощности
Источник фото: denzadnem
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Украина активно поддерживает развитие распределенной генерации, и частные домохозяйства могут значительно усилить энергосистему страны за счет установки небольших индивидуальных солнечных установок. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, пишет Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

«Солнечная генерация, которая сегодня дает поддержку нашей энергосистеме в течение дневного периода, - это не только большие мощные станции, которыми владеет бизнес, а также все частные небольшие солнечные электростанции, которых у нас уже тысячи. Они делают чрезвычайно весомый вклад в поддержку энергонезависимости Украины», - отметил Слободян.

На сегодня крупные солнечные станции ежедневно производят около 3 ГВт мощности. Благодаря росту количества индивидуальных солнечных станций уже в этом году можно добавить еще около 1 ГВт в энергосистему.

По словам председателя Госэнергонадзора, государство создает благоприятные условия для развития распределенной генерации. «Государство дает максимально «зеленый свет» для развития распределенной генерации. Для скорейшего развития открываются все возможности: существенно упрощена процедура подключений, технические условия на присоединение электрических сетей облэнерго обязаны выдать в течение двух дней, а не через 10, как было раньше. Также максимально упрощены все разрешительные документы - теперь достаточно лишь справки от ВГА о необходимости установки такого объекта», - сообщил Слободян.

Кроме того, программа «Доступные кредиты 5-7-9 %» теперь распространяется на газотурбинные и газопоршневые установки, упрощаются таможенные и налоговые процедуры. Для граждан через Фонд развития предпринимательства доступна специальная программа льготного беспроцентного кредитования на 5 лет.

Стоимость солнечных панелей в мире ежегодно уменьшается. На сегодня минимальный базовый набор мощностью 5 кВт стоит ориентировочно от 5 тысяч долларов США.

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