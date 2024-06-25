Українців закликали встановлювати сонячні установки, що додасть енергосистемі до 1 ГВт потужності

Держава дає максимально «зелене світло» для розбудови розподіленої генерації – Руслан Слободян.

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Україна активно підтримує розвиток розподіленої генерації, і приватні домогосподарства можуть значно посилити енергосистему країни за рахунок встановлення невеликих індивідуальних сонячних установок. Про це повідомив очільник Держенергонагляду Руслан Слободян, пише Державна інспекція енергетичного нагляду України.

«Сонячна генерація, яка сьогодні дає підтримку нашій енергосистемі упродовж денного періоду, – це не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а також усі приватні невеликі сонячні електростанції, яких у нас уже тисячі. Вони роблять надзвичайно вагомий внесок у підтримку енергонезалежності України», – зазначив Слободян.

На сьогодні великі сонячні станції щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності. Завдяки зростанню кількості індивідуальних сонячних станцій вже цього року можна додати ще близько 1 ГВт до енергосистеми.

За словами голови Держенергонагляду, держава створює сприятливі умови для розвитку розподіленої генерації. «Держава дає максимально «зелене світло» для розбудови розподіленої генерації. Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: істотно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов’язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше. Також максимально спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта», – повідомив Слободян.

Крім того, програма «Доступні кредити 5-7-9 %» тепер поширюється на газотурбінні та газопоршневі установки, спрощуються митні та податкові процедури. Для громадян через Фонд розвитку підприємництва доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.

Вартість сонячних панелей у світі щороку зменшується. На сьогодні мінімальний базовий набір потужністю 5 кВт коштує орієнтовно від 5 тисяч доларів США.

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