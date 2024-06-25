Євро-2024: оголошено стартові склади збірних Франції та Польщі

Збірні Франції та Польщі визначили свої стартові склади на матч третього туру Євро-2024. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
Стартовий склад збірної Франції:
Воротар: Маньян
Захисники: Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес
Півзахисники: Чуамені, Канте, Рабйо
Нападники: Дембеле, Барколя, Мбаппе
Стартовий склад збірної Польщі:
Воротар: Скорупскій
Захисники: Беднарек, Давідович, Ківйор, Франковський
Півзахисники: Модер, Зелінський, Залевський, Урбанський, Шиманський
Нападник: Левандовський
Поєдинок розпочався о 19:00 за київським часом, а пряму трансляцію проводить MEGOGO.
Збірні Франції та Нідерландів наразі лідирують у групі D з чотирма очками. Польща вже втратила шанси на вихід з групи після поразки від Австрії і стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024.
У паралельному матчі збірна Нідерландів зустрінеться з Австрією, і ця гра також розпочнеться о 19:00.
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