Євро-2024: оголошено стартові склади збірних Франції та Польщі

Наразі збірні Франції та Нідерландів лідирують у групі D.

Джерело фото: Sport.ua

Збірні Франції та Польщі визначили свої стартові склади на матч третього туру Євро-2024. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Стартовий склад збірної Франції:

Воротар: Маньян

Захисники: Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес

Півзахисники: Чуамені, Канте, Рабйо

Нападники: Дембеле, Барколя, Мбаппе

Стартовий склад збірної Польщі:

Воротар: Скорупскій

Захисники: Беднарек, Давідович, Ківйор, Франковський

Півзахисники: Модер, Зелінський, Залевський, Урбанський, Шиманський

Нападник: Левандовський

Поєдинок розпочався о 19:00 за київським часом, а пряму трансляцію проводить MEGOGO.

Збірні Франції та Нідерландів наразі лідирують у групі D з чотирма очками. Польща вже втратила шанси на вихід з групи після поразки від Австрії і стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024.

У паралельному матчі збірна Нідерландів зустрінеться з Австрією, і ця гра також розпочнеться о 19:00.

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