Евро-2024: объявлены стартовые составы сборных Франции и Польши

Сборные Франции и Польши определили свои стартовые составы на матч третьего тура Евро-2024. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Стартовый состав сборной Франции:
Вратарь: Маньян
Защитники: Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес
Полузащитники: Чуамени, Канте, Рабйо
Нападающие: Дембеле, Барколя, Мбаппе
Стартовый состав сборной Польши:
Вратарь: Скорупский
Защитники: Беднарек, Давидович, Кивиор, Франковский
Полузащитники: Модер, Зелинский, Залевский, Урбанский, Шиманский
Нападающий: Левандовский
Поединок начался в 19:00 по киевскому времени, а прямую трансляцию проводит MEGOGO.
Сборные Франции и Нидерландов пока лидируют в группе D с четырьмя очками. Польша уже потеряла шансы на выход из группы после поражения от Австрии и стала первой командой, которая вылетела из Евро-2024.
В параллельном матче сборная Нидерландов встретится с Австрией, и эта игра также начнется в 19:00.
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