Евро-2024: объявлены стартовые составы сборных Франции и Польши

Сейчас сборные Франции и Нидерландов лидируют в группе D.

Источник фото: Sport.ua

Сборные Франции и Польши определили свои стартовые составы на матч третьего тура Евро-2024. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Стартовый состав сборной Франции:

Вратарь: Маньян

Защитники: Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес

Полузащитники: Чуамени, Канте, Рабйо

Нападающие: Дембеле, Барколя, Мбаппе

Стартовый состав сборной Польши:

Вратарь: Скорупский

Защитники: Беднарек, Давидович, Кивиор, Франковский

Полузащитники: Модер, Зелинский, Залевский, Урбанский, Шиманский

Нападающий: Левандовский

Поединок начался в 19:00 по киевскому времени, а прямую трансляцию проводит MEGOGO.

Сборные Франции и Нидерландов пока лидируют в группе D с четырьмя очками. Польша уже потеряла шансы на выход из группы после поражения от Австрии и стала первой командой, которая вылетела из Евро-2024.

В параллельном матче сборная Нидерландов встретится с Австрией, и эта игра также начнется в 19:00.

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