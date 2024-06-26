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Повышение тарифов позволит получить 50 млрд гривен на ремонт энергетических объектов

08:12, 26 июня 2024
Правительство повысило льготный тариф на электроэнергию для восстановления разрушенных энергетических объектов.
Повышение тарифов позволит получить 50 млрд гривен на ремонт энергетических объектов
Источник фото: Главком
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Правительство вынуждено было повысить льготный тариф на электроэнергию для населения, чтобы профинансировать ремонт разрушенных россиянами энергетических объектов. Об этом сообщил директор «Института мировой политики» Евгений Магда.

«Собственно для восстановления разрушенных энергетических объектов правительство вынуждено было пойти на повышение льготных тарифов для населения. Это позволит получить примерно 50 млрд грн, которые используют государственные «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», которые собственно и производят электричество для населения. Эти средства, как ожидается, пойдут на восстановление энергетической системы. Мы можем сделать это исключительно за собственные средства», - отметил Магда.

По его словам, государственные и частные энергетические компании преимущественно восстанавливают разрушенные электростанции и подстанции за собственные средства. Западная помощь, хотя и предоставляется, является «лишь каплей в море» по сравнению с масштабом разрушений.

«Частные компании пытаются привлекать кредиты, а пока восстанавливают разрушенные объекты за свой счет. Государственные компании могут рассчитывать на помощь из бюджета, как, например, «Центрэнерго» для Трипольской и Змиевской ТЭС», - подчеркнул политолог.

Магда также отметил, что от внешних партнеров Украина нуждается прежде всего в вооружении, в частности средств ПВО для защиты энергетических объектов.

«Восстанавливать же то, что враг уничтожил, нужно собственными силами, затягивая пояса и принимая непопулярные решения. Горькая пилюля должна быть более эффективной, чем сладенькое плацебо», - подытожил Магда.

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