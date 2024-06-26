Стало известно, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста

Институт изучения войны сообщает, что разрушение этого объекта приведет к тому, что это усложнит для рф оккупацию полуострова.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в ВСУ есть достаточное количество ракет ATACMS, чтобы нанести удар по Крымскому мосту, тем самым Киеву удастся перерезать одну из главных линий логистики кремля в Крыму. Аналитики из Института изучения войны проанализировали слова Буданова о ситуации с Крымским мостом.

Отмечается, что кремль все еще продолжает использовать мост для опрокидывания на оккупированную часть Украины военнослужащих, оружия, топлива и других военных материалов.

Удары по мосту разорвут важный канал связи для российских сил, базирующихся в оккупированном Крыму.

Уничтожение моста заставит армию путина полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря, отмечают в ISW.

Институт изучения войны отмечает, что разрушение этого объекта приведет к тому, что это осложнит для рф оккупацию полуострова.

Аналитики считают, что 13 км моста построены в международно признанных территориальных водах Украины, а значит, Киев имеет полное право бить по нему американскими ракетами.

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