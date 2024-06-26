Стало відомо, який ефект матиме знищення Кримського мосту

Інститут вивчення війни повідомляє, що руйнація цього об'єкта призведе до того, що це ускладнить для рф окупацію півострова.

Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що у ЗСУ є достатня кількість ракет ATACMS, щоб завдати удару по Кримському мосту, тим самим Києву вдасться перерізати одну з головних ліній логістики кремля у Криму. Аналітики з Інституту вивчення війни проаналізували слова Буданова щодо ситуації з Кримським мостом.



Зазначається, що кремль все ще продовжує використовувати міст для перекидання на окуповану частину України військовослужбовців, зброї, палива й інших військових матеріалів.

Удари по мосту розірвуть важливий канал зв'язку для російських сил, які базуються в окупованому Криму.



Знищення мосту змусить армію путіна покладатися на довгий маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря, зазначають у ISW.

Інститут вивчення війни зазначає, що руйнація цього об'єкта призведе до того, що це ускладнить для рф окупацію півострова.

Аналітики вважають, що 13 км мосту побудовано у міжнародно визнаних територіальних водах України, а отже Київ має повне право бити по ньому американськими ракетами.



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