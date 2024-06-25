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Україна готова виконати 11 вимог Угорщини щодо захисту прав нацменшин, – Стефанішина

21:42, 25 червня 2024
Україна готова реалізовувати подальші кроки, погоджені з Угорщиною.
Україна готова виконати 11 вимог Угорщини щодо захисту прав нацменшин, – Стефанішина
Джерело фото: РБК-Україна
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Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила готовність України виконати 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин. Про це вона повідомила під час першої Міжурядової конференції щодо вступу України до Європейського Союзу, пише «Європейська правда».

Стефанішина нагадала, що Україна неодноразово доводила свою налаштованість підтримувати добрі відносини з сусідами, зокрема у питаннях захисту прав національних меншин.

«Станом на зараз ми щиро віддані наміру вирішити та на цій основі повністю втілити 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною, спрямованих на посилення захисту прав національних меншин, і продовжувати двосторонні консультації з Угорщиною в цьому напрямку», – зазначила вона.

Віцепрем’єрка також додала, що Україна готова реалізовувати подальші кроки у цьому питанні, погоджені в межах діалогу та на основі відповідних угод з Угорщиною, задля зміцнення взаєморозуміння, довіри та поваги.

«Очікуємо такого ж внеску для подальшого взаєморозуміння, довіри та поваги від наших партнерів-сусідів», – підсумувала вона.

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