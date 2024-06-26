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Який режим роботи податкової щодо приймання податкової звітності та інших документів на час війни

07:36, 26 червня 2024
У територіальних органах ДПС працюють гарячі лінії для надання консультацій платникам податків.
Який режим роботи податкової щодо приймання податкової звітності та інших документів на час війни
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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає, який режим роботи податкової щодо приймання податкової звітності та інших документів на час війни. 

Податкова працює в оперативному режимі (крім центрів обслуговування платників) та продовжує забезпечувати ведення обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску з метою наповнення бюджету.

Інформаційно-довідкові послуги та консультації платники можуть отримати у Контакт-центрі ДПС за тел.: 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів).

Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати до Контакт-центру зі стаціонарного або мобільного телефону за номером: +38 (044) 454-16-13.

У територіальних органах ДПС працюють гарячі лінії для надання консультацій платникам податків.

Електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет працюють, але з певними обмеженнями, що зумовлено необхідністю захисту прав платників.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, з метою захисту прав платників, збереження та захисту даних надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 години до 20 години.

"Для зручності платників податків в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами та доповненнями сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надання адміністративних послуг, виконання інших функцій сервісного обслуговування здійснюється органами ДПС незалежно від місця обліку платника податків", - додали у ДПС.

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