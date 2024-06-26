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Какой режим работы налоговой по приему налоговой отчетности и других документов на время войны

07:36, 26 июня 2024
В территориальных органах ГНС работают горячие линии для предоставления консультаций налогоплательщикам.
Какой режим работы налоговой по приему налоговой отчетности и других документов на время войны
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассказывает, каков режим работы налоговой по приему налоговой отчетности и других документов на время войны.

Налоговая работает в оперативном режиме (кроме центров обслуживания плательщиков) и продолжает обеспечивать учет налогов, сборов, платежей и единого взноса с целью наполнения бюджета.

Информационно справочные услуги и консультации плательщики могут получить в Контакт-центре ГНС по тел.: 0-800-501-007 (бесплатно со стационарных телефонов).

Граждане, которые находятся за пределами Украины, могут позвонить в Контакт-центр со стационарного или мобильного телефона по номеру: +38 (044) 454-16-13.

В территориальных органах ГНС работают горячие линии для предоставления консультаций налогоплательщикам.

Электронные сервисы ГНС и электронный кабинет работают, но с определенными ограничениями, что обусловлено необходимостью защиты прав плательщиков.

Временно, на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины с целью защиты прав плательщиков, сохранения и защиты данных предоставления электронных сервисов и приема электронных документов от налогоплательщиков осуществляются в рабочие дни с 8 до 20 часов.

"Для удобства налогоплательщиков в условиях действия правового режима военного положения в соответствии с Указом Президента от 24.02.2022 №64/2022 «О введении военного положения в Украине» с изменениями и дополнениями сервисное обслуживание налогоплательщиков (плательщиков единого взноса), в том числе предоставление административных услуг , выполнение других функций сервисного обслуживания осуществляется органами ГНС независимо от места учета налогоплательщика", - добавили в ГНС.

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