Растрата более 1 млн грн во время ремонта сквера: будут судить экс-чиновников «Киевзеленстроя»

Экс-чиновникам грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника одного из управлений КО «Киевзеленстрой» по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, между КО «Киевзеленстрой» и частным предприятием в 2023 году был заключен договор подряда на выполнение работ в сквере по ул. Симиренко между домами №5-В и №7-А в Святошинском районе. В этом сквере есть спортивная площадка, на которой должны были обустроить специальное покрытие, но не сделали этого.

В дальнейшем экс-заместитель начальника управления по капитальным вложениям, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме, подписал акты выполненных работ, на основании которых на счета частной фирмы были перечислены бюджетные средства.

Заключение экспертов подтвердило нанесение ущерба столичной общине на сумму более 1 млн 300 тыс. грн.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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