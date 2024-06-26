Розтрата понад 1 млн грн під час ремонту скверу: судитимуть експосадовців «Київзеленбуду»

Експосадовцям загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника одного з управлінь КО «Київзеленбуд» за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, між КО «Київзеленбуд» та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір підряду на виконання робіт у сквері на вул. Симиренка між будинками №5-В та №7-А у Святошинському районі. У цьому сквері є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття, втім не зробили цього.

У подальшому, ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень, достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, підписав акти виконаних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму понад 1 млн 300 тис. грн.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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