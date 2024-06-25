Украина готова выполнить 11 требований Венгрии по защите прав нацменьшинств, – Стефанишина

Украина готова реализовывать дальнейшие шаги, согласованные с Венгрией.

Источник фото: РБК-Украина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила готовность Украины выполнить 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств. Об этом она сообщила во время первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в Европейский Союз, пишет «Европейская правда».

Стефанишина напомнила, что Украина неоднократно доказывала свою настроенность поддерживать хорошие отношения с соседями, в частности в вопросах защиты прав национальных меньшинств.

«По состоянию на сейчас мы искренне преданы намерению решить и на этой основе полностью воплотить 11 вопросов, затронутых, в частности, венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении», - отметила она.

Вице-премьер также добавила, что Украина готова реализовывать дальнейшие шаги в этом вопросе, согласованные в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией, для укрепления взаимопонимания, доверия и уважения.

«Ожидаем такого же вклада для дальнейшего взаимопонимания, доверия и уважения от наших партнеров-соседей», - подытожила она.

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