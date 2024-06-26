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Підвищення тарифів дозволить отримати 50 млрд гривень на ремонт енергетичних об’єктів

08:12, 26 червня 2024
Уряд підвищив пільговий тариф на електроенергію для відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів.
Підвищення тарифів дозволить отримати 50 млрд гривень на ремонт енергетичних об’єктів
Джерело фото: Главком
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Уряд змушений був підвищити пільговий тариф на електроенергію для населення, щоб профінансувати ремонт зруйнованих росіянами енергетичних об’єктів. Про це повідомив директор «Інституту світової політики» Євген Магда.

«Власне для відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів уряд змушений був піти на підвищення пільгових тарифів для населення. Це дозволить отримати приблизно 50 млрд грн, які використають державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго», які власне і виробляють електрику для населення. Ці кошти, як очікується, підуть на відновлення енергетичної системи. Ми можемо зробити це виключно за власні кошти», – зазначив Магда.

За його словами, державні та приватні енергетичні компанії переважно відновлюють зруйновані електростанції і підстанції за власні кошти. Західна допомога, хоча і надається, є «лише краплею в морі» у порівнянні з масштабом руйнувань.

«Приватні компанії намагаються залучати кредити, а поки відновлюють зруйновані об’єкти за власний кошт. Державні компанії можуть розраховувати на допомогу з бюджету, як, наприклад, «Центренерго» для Трипільської та Зміївської ТЕС», – підкреслив політолог.

Магда також наголосив, що від зовнішніх партнерів Україна потребує насамперед озброєння, зокрема засобів ППО для захисту енергетичних об’єктів.

«Відновлювати ж те, що ворог знищив, потрібно власними силами, затягуючи паски та ухвалюючи непопулярні рішення. Гірка пігулка має бути більш ефективною за солоденьке плацебо», – підсумував Магда.

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