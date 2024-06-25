Как оформить пенсию с помощью «Дія Підпис»: разъяснение

Для оформления пенсии с помощью Дія.Підпис нужно сделать 12 шагов.

Фото: kremen.today

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как оформить пенсию с помощью Дія.Підпис.

Подать заявление на назначение пенсии можно дистанционно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения Дія, активировать Дія.Підпис и подготовить скан-копии необходимых документов.

Как пользоваться сервисом?

Войдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуйтесь с помощью Дії. В боковом меню в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление о назначении пенсии». Ознакомьтесь с информацией, которая появится на экране, просмотрите список необходимых документов и узнайте требования по их сканированным копиям. В появившемся окне выберите вид пенсии. Во вкладках, которые будут появляться на экране, проверьте персональные данные, согласитесь на их обработку и заполните поля. Перейдите по ссылке «Дистанционное информирование», согласитесь на дистанционное информирование об обработке поданного заявления. Выберите удобный способ получения сообщений Пенсионного фонда Украины, нажмите «Сохранить» и «Продолжить». Ответьте на вопросы Анкеты-опросы для заполнения атрибутов обращения. Закрепите скан-копии необходимых документов. На экране отобразится полная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости информацию в заявлении можно отредактировать. Нажмите кнопку «Сформировать заявление» и «Подписать и отправить в ПФУ». По результатам обработки информация о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии поступит выбранным способом.

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