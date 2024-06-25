Як оформити пенсію за допомогою «Дія Підпис»: роз’яснення

23:49, 25 червня 2024
Для оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпис треба зробити 12 кроків.
Фото: kremen.today
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як оформити пенсію за допомогою Дія.Підпис.
Подати заяву на призначення пенсії можна дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку Дія, активувати Дія.Підпис та підготувати скан-копії необхідних документів.
Як скористатися сервісом?
- Увійдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуйтеся за допомогою Дія.Підпис.
- У боковому меню в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії».
- Ознайомтеся з інформацією, яка з’явиться на екрані, перегляньте перелік необхідних документів та дізнайтеся вимоги щодо їх сканованих копій.
- У вікні, що з’явиться на екрані, оберіть вид пенсії.
- У вкладках, які почергово з’являтимуться на екрані, перевірте персональні дані, надайте згоду на їх обробку та заповніть поля.
- Перейдіть за посиланням «Дистанційне інформування», надайте згоду на дистанційне інформування про опрацювання поданої заяви.
- Оберіть зручний спосіб отримання повідомлень від Пенсійного фонду України, натисніть «Зберегти» та «Продовжити».
- Дайте відповіді на питання Анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення.
- Прикріпіть скан-копії необхідних документів.
- На екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби інформацію в заяві можна відредагувати.
- Натисніть «Сформувати заяву» та «Підписати та відправити в ПФУ».
- За результатами опрацювання інформація про стан обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії надійде в обраний спосіб.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.