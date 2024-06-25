Як оформити пенсію за допомогою «Дія Підпис»: роз’яснення

Для оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпис треба зробити 12 кроків.

Фото: kremen.today

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як оформити пенсію за допомогою Дія.Підпис.

Подати заяву на призначення пенсії можна дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку Дія, активувати Дія.Підпис та підготувати скан-копії необхідних документів.

Як скористатися сервісом?

Увійдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуйтеся за допомогою Дія.Підпис. У боковому меню в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Ознайомтеся з інформацією, яка з’явиться на екрані, перегляньте перелік необхідних документів та дізнайтеся вимоги щодо їх сканованих копій. У вікні, що з’явиться на екрані, оберіть вид пенсії. У вкладках, які почергово з’являтимуться на екрані, перевірте персональні дані, надайте згоду на їх обробку та заповніть поля. Перейдіть за посиланням «Дистанційне інформування», надайте згоду на дистанційне інформування про опрацювання поданої заяви. Оберіть зручний спосіб отримання повідомлень від Пенсійного фонду України, натисніть «Зберегти» та «Продовжити». Дайте відповіді на питання Анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення. Прикріпіть скан-копії необхідних документів. На екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби інформацію в заяві можна відредагувати. Натисніть «Сформувати заяву» та «Підписати та відправити в ПФУ». За результатами опрацювання інформація про стан обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії надійде в обраний спосіб.

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