Як діятимуть графіки відключень світла 26 червня, – розповіли в Укренерго

Графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

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За вказівкою Укренерго, у середу, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Зокрема, з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання буде збільшено.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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