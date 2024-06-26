Миттєва карма: у Києві покарали зухвалого порушника ПДР, відео

У столиці патрульні притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Києві на бульварі Тараса Шевченка покарали водія автомобіля Mercedes-Benz, який проїхав смугою громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили транспортний засіб, винесли на керманича постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП та наголосили йому на неухильному дотриманні правил дорожнього руху.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР, рух, зупинка та стоянка транспортних засобів на смузі, що призначена для руху громадського транспорту забороняються. За таке порушення передбачений штраф — 680 гривень.

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