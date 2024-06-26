Практика судів
  1. В Україні

Миттєва карма: у Києві покарали зухвалого порушника ПДР, відео

00:07, 26 червня 2024
У столиці патрульні притягнули до відповідальності порушника ПДР.
Миттєва карма: у Києві покарали зухвалого порушника ПДР, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на бульварі Тараса Шевченка покарали водія автомобіля Mercedes-Benz, який проїхав смугою громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили транспортний засіб, винесли на керманича постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП та наголосили йому на неухильному дотриманні правил дорожнього руху.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР, рух, зупинка та стоянка транспортних засобів на смузі, що призначена для руху громадського транспорту забороняються. За таке порушення передбачений штраф — 680 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти

Громадян чекатиме додаткова перевірка при перереєстрації авто.

У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.

Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.

У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду