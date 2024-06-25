У Києві суд залишив під вартою ексспівробітника СБУ, обвинуваченого у державній зраді

До серпня обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього співробітника СБУ у Харківській області, обвинуваченого у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба суду.

20 червня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 05 червня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено обвинуваченому Д. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 3 серпня 2024 року включно.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 5 червня 2024 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Громадянин Д. обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 111, частиною 5 статті 407, частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.