Уряд затвердив план забезпечення життєдіяльності на прифронтових територіях

План передбачає заходи стабілізації життєзабезпечення населення на окремих територіях та алгоритм проведення евакуації.

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Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про затвердження плану забезпечення життєдіяльності на прифронтових територіях, де тривають бойові дії. Проєкт плану було розроблено Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Документ передбачає комплекс першочергових заходів для забезпечення стабільності життєзабезпечення мешканців на цих територіях. Основні аспекти плану включають:

Гуманітарне реагування: забезпечення доступу до харчування, води та медичних послуг.

Економічна і транспортна безпека: забезпечення безпеки підприємств та інфраструктури, організація безпечного руху транспорту.

Медична і соціальна сфера: надання медичної допомоги, підтримка соціальних послуг для вразливих груп.

Електронні комунікації: забезпечення доступу до зв’язку для налагодження інформаційної взаємодії.

Житлово-комунальне господарство: забезпечення надійного житла та комунальних послуг для мешканців.

Другий розділ плану включає алгоритм проведення евакуації, що передбачає оновлення інформації про евакуйованих, розроблення планів евакуації та забезпечення їх виконання. Організаційні заходи включають пошук транспорту, забезпечення безпеки та розміщення евакуйованих.

За словами представників уряду, цей план спрямований на координацію дій владних структур для забезпечення повноцінної підтримки населення на прифронтових територіях та має на меті забезпечення безпеки та комфорту громадян у складних умовах бойових дій.

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