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Знаходив у ухилянтів «захворювання»: на Сумщині судитимуть завідувача відділення лікарні

23:13, 25 червня 2024
Завідувач одного з відділень сумської лікарні постане перед судом за сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон.
Знаходив у ухилянтів «захворювання»: на Сумщині судитимуть завідувача відділення лікарні
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На Сумщині правоохоронці затвердили та направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідувача одного з відділень Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» за сприяння незаконному переправленні особи через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, житель м. Суми вирішив підзаробити, організувавши схему ухилення від мобілізації для бажаючих виїхати за межі країни.

Реалізуючи задумане, він вступив у змову із завідувачем одного з відділень спеціалізованої лікарні, який складав медичні висновки про наявність в ухилянтів захворювань, які можуть стати підставою для визнання їх військово-лікарською комісією непридатним до військової служби та, як наслідок, дадуть змогу перетнути державний кордону України. Пакет документів для однієї особи ділки оцінили в 3000 доларів США.

Злочинну діяльність зазначених осіб припинено в квітні 2024 року після одержання від військовозобов’язаного частини від обумовленої суми. На даний час лікар звільнений з СІЗО під заставу. Стосовно його спільника вже триває судовий розгляд.

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