Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення конфіскації активів Богуслаєва та Кононенка

Рішення про стягнення у дохід держави активів підсанкційних осіб набуло законної сили та оскарженню не підлягає.

Фото: Ґрати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення ВАКС про застосування санкцій до експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка і конфіскацію їхніх активів. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

«25 червня 2024 року рішенням Апеляційної палати ВАКС залишено без змін рішення Вищого антикорупційного суду від 18 квітня 2024 року, яким було частково задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України та застосовано до Богуслаєва В'ячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»», - розповіли у Мін’юсті.

Таким чином, рішення про стягнення у дохід держави активів підсанкційних осіб набуло законної сили та оскарженню не підлягає.

Раніше ми писали, що ВАКС конфіскував майно В’ячеслава Богуслаєва.

СБУ передала до суду справу експрезидента «Мотор Січі».

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