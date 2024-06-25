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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о конфискации активов Богуслаева и Кононенко

17:31, 25 июня 2024
Решение о взыскании в доход государства активов подсанкционных лиц вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о конфискации активов Богуслаева и Кононенко
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение ВАКС о применении санкций к экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и бывшему топ-менеджеру компании Петру Кононенко и конфискации их активов. Об этом сообщает Министерство юстиции.

«25 июня 2024 года решением Апелляционной палаты ВАКС оставлено без изменений решение Высшего антикоррупционного суда от 18 апреля 2024 года, которым было частично удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины и применено к Богуслаеву Вячеславу Александровичу и Кононенко Петру Ивановичу части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", - рассказали в Минюсте.

Таким образом, решение о взыскании в доход государства активов подсанкционных лиц вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Ранее мы писали, что ВАКС конфисковал имущество Вячеслава Богуслаева.

СБУ передала в суд дело экс-президента "Мотор Сичи".

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