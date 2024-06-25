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Сертифицированные операторы смогут забронировать 100% саперов, которые разминируют территории

18:29, 25 июня 2024
Правительство расширило возможности сертифицированных операторов для гуманитарного разминирования.
Сертифицированные операторы смогут забронировать 100% саперов, которые разминируют территории
Источник фото: ukrinform
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Кабинет Министров принял решение о расширении возможностей для сертифицированных операторов противоминной деятельности. Теперь они смогут бронировать на 100% состав своих групп или отделений, которые непосредственно занимаются разминированием территорий. Это решение касается предприятий, учреждений и организаций, которые выполняют важную роль в обеспечении безопасности населения и возвращении загрязненных минами земель в экономический оборот.

По словам заместителя Министра экономики Игоря Безкаравайного, гуманитарное разминирование становится одной из приоритетных задач для Правительства и международных партнеров. Новое регулирование предусматривает возможность бронирования только специалистов по разминированию, которые входят в состав сертифицированных операторов и осуществляют такие виды деятельности как нетехническое и техническое обследование, очистка, инспектирование и контроль качества.

Важной особенностью нововведения является возможность бронирования гражданских специалистов, которые прошли базовую подготовку и обладают необходимыми навыками для безопасного поиска и нейтрализации взрывоопасных предметов на территории.

Однако бронирование может быть отменено, если оператор не будет осуществлять работы по гуманитарному разминированию в течение полугода. На данный момент в Украине сертифицировано 42 оператора противоминной деятельности, а процесс сертификации продолжается для еще 53 организаций, из которых 31 является правительственными. В мае этого года к работам по гуманитарному разминированию было привлечено около 2 тысяч специалистов, еще 1,9 тысячи занимались оперативным реагированием.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 90% спасателей и полицейских будут забронированы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что петиция к Кабинету Министров Украины относительно обеспечения бронирования от мобилизации для всего личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала необходимые 25 тысяч голосов.

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