Сертифіковані оператори зможуть забронювати 100% саперів, які розміновують території

Уряд розширив можливості сертифікованих операторів для гуманітарного розмінування.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення можливостей для сертифікованих операторів протимінної діяльності. Тепер вони матимуть змогу бронювати на 100% склад своїх груп або відділень, які безпосередньо займаються розмінуванням територій. Це рішення стосується підприємств, установ і організацій, які виконують важливу роль у забезпеченні безпеки населення та поверненні забруднених мінами земель у економічний оборот.

За словами заступника Міністра економіки Ігоря Безкаравайного, гуманітарне розмінування стає одним із пріоритетних завдань для Уряду та міжнародних партнерів. Нове регулювання передбачає можливість бронювання лише фахівців з розмінування, які входять до складу сертифікованих операторів і здійснюють такі види діяльності як нетехнічне та технічне обстеження, очищення, інспектування та контроль якості.

Важливою особливістю нововведення є можливість бронювання цивільних фахівців, які пройшли базову підготовку і володіють необхідними навичками для безпечного пошуку та нейтралізації вибухонебезпечних предметів на території.

Однак бронювання може бути скасоване, якщо оператор не здійснюватиме роботи з гуманітарного розмінування протягом півроку. На даний момент в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності, а процес сертифікації триває для ще 53 організацій, із яких 31 є урядовими. У травні цього року до робіт з гуманітарного розмінування було залучено близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі займалися оперативним реагуванням.

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 90% рятувальників та поліцейських буде заброньовано.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що петиція до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення бронювання від мобілізації для всього особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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