ВАКС конфисковал имущество экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева

Антикорсуд также конфисковал имущество экс-представителя АО «Мотор Сич в Москве Петра Кононенко.

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В четверг, 18 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту АО «Мотор Сич» и директору представительства общества в г. Москва, российскому предпринимателю и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

ВАКС взыскал в доход государства активы подсанкционных лиц: недвижимое имущество, средства, размещенные на банковских счетах, доли в уставном капитале ряда хозяйственных обществ, ценные бумаги, имущественные права на торговые марки и промышленные образцы и огнестрельное оружие.

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участниками дела и/или их представителями в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня оглашения решения суда.

В ВАКС не называют фамилии, но, по данным СМИ, речь идет о бывшем президенте АО «Мотор Сич» Вячеславе Богуслаеве и директоре представительства общества в Москве Петре Кононенко.

Ранее мы писали, что Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко.

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