Практика судов
  1. В Украине

ФЛП мобилизовали: как подать заявление, чтобы не платить ЕСВ

15:43, 18 апреля 2024
Стало известно, по какой форме и в какие сроки следует уведомить ГНС об освобождении от начисления и уплаты единого взноса.
ФЛП мобилизовали: как подать заявление, чтобы не платить ЕСВ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе разъяснило особенности освобождения от начисления и уплаты единого взноса для мобилизованных в Вооруженные Силы Украины предпринимателей.

Так, в соответствии с абзацем первым п. 9 шт. 2 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 08 июля 2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями во время особого периода, определенного Законом Украины от 21 октября 1993 года № 3543-ХІІ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 3543), плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос), определенные ст. 4 Закона № 2464, призванные на военную службу во время мобилизации или вовлеченные в исполнение обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь срок их военной службы освобождаются от исполнения своих обязанностей, определенных частью второй ст. 6 Закона №2464, если они не являются работодателями.

Основанием для такого увольнения является заявление физического лица – предпринимателя и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, подаваемые в контролирующий орган физический лицом – предпринимателем в течение 10 дней после его демобилизации. Если демобилизованное физическое лицо – предприниматель находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подаются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации) ) (абзац второй п. 9 прим. 2 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464) .

Заявление плательщиком единого взноса подается в течение 90 дней после его увольнения.

Если плательщик единого взноса находится на лечении (реабилитации) после увольнения, заявление подается в течение 90 дней после его лечения (реабилитации).

Физические лица – предприниматели, которые были призваны на военную службу во время мобилизации или привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, или призваны на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период на весь срок их военной службы, или относительно которых согласно Закону № 2010 установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подают заявление об освобождении от начисления и уплаты единого взноса по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса язковое государственное социальное страхование, утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 № 449 с изменениями и дополнениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Изменения в УПК по сроку досудебного расследования, реформа БЭБ, увеличение САП: что Украина должна выполнить в 2024 году для получения финансирования от ЕС

Будут усовершенствованы положения, регулирующие соглашения о признании виновности и отменен срок досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения о подозрении, а также разрешено рассмотрение отдельных дел единолично судьей ВАКС.

Делегация Минкульта и столичных властей констатировала, что Гостиный двор в Киеве находится в аварийном состоянии, фото

Глава Минкульта Ростислав Карандеев предложил искать пути, как сохранить Гостиный двор в Киеве.

Тема коррупции активно используется в рамках информационных спецопераций рф против Украины – НАПК

Тема коррупции имеет мощный деконсолидирующий потенциал и именно поэтому враг так упорно ее эксплуатирует, отмечает НАПК.

ЕСИТС обещают модернизировать до конца 2027 года

Модули ЕСИТС будут модернизированы или полностью заменены.

Действия гражданина по систематической продаже недвижимости можно квалифицировать как предпринимательскую деятельность, даже если в договорах не указан его статус как предпринимателя – Верховный Суд

Под категорию предпринимательской деятельности подпадает деятельность физического лица, которое не зарегистрировано субъектом предпринимательства, но занимается такой деятельностью непосредственно самостоятельно, систематически и на собственный риск, отметил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області