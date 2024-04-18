ФЛП мобилизовали: как подать заявление, чтобы не платить ЕСВ

Стало известно, по какой форме и в какие сроки следует уведомить ГНС об освобождении от начисления и уплаты единого взноса.

Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе разъяснило особенности освобождения от начисления и уплаты единого взноса для мобилизованных в Вооруженные Силы Украины предпринимателей.

Так, в соответствии с абзацем первым п. 9 шт. 2 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 08 июля 2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями во время особого периода, определенного Законом Украины от 21 октября 1993 года № 3543-ХІІ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 3543), плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос), определенные ст. 4 Закона № 2464, призванные на военную службу во время мобилизации или вовлеченные в исполнение обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, на весь срок их военной службы освобождаются от исполнения своих обязанностей, определенных частью второй ст. 6 Закона №2464, если они не являются работодателями.

Основанием для такого увольнения является заявление физического лица – предпринимателя и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, подаваемые в контролирующий орган физический лицом – предпринимателем в течение 10 дней после его демобилизации. Если демобилизованное физическое лицо – предприниматель находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подаются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации) ) (абзац второй п. 9 прим. 2 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464) .

Заявление плательщиком единого взноса подается в течение 90 дней после его увольнения.

Если плательщик единого взноса находится на лечении (реабилитации) после увольнения, заявление подается в течение 90 дней после его лечения (реабилитации).

Физические лица – предприниматели, которые были призваны на военную службу во время мобилизации или привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, или призваны на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период на весь срок их военной службы, или относительно которых согласно Закону № 2010 установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подают заявление об освобождении от начисления и уплаты единого взноса по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса язковое государственное социальное страхование, утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 № 449 с изменениями и дополнениями.

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