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Судьи КСУ Галина Юровская и Виктор Городовенко осветили юридические позиции КСУ относительно гарантированного уровня социальной защиты пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан

12:53, 18 апреля 2024
Во время лекции судьи КСУ Галина Юровская и Виктор Городовенко сосредоточили внимание на ключевых аспектах Решения КСУ № 2-р(II)/2024 относительно гарантированного уровня социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Судьи КСУ Галина Юровская и Виктор Городовенко осветили юридические позиции КСУ относительно гарантированного уровня социальной защиты пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан
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Судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Виктор Городовенко осветили юридические позиции КСУ по гарантированному уровню социальной защиты пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан.

Во время лекции судьи сосредоточили внимание на ключевых аспектах Решения № 2-р(II)/2024 относительно гарантированного уровня социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Решение Суд принял по конституционной жалобе Василия Атаманчука, имеющего статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1 категории (является лицом с инвалидностью II группы в связи с заболеванием вследствие Чернобыльской катастрофы), лица с инвалидностью вследствие войны, ветерана военной службы.

Заявитель оспаривал отдельные предписания законов, которыми законодатель ограничил для него максимальный размер пенсии десятью прожиточными минимумами, установленными для лиц, утративших трудоспособность.

Исследовав вопрос, поднятый в конституционной жалобе, Суд пришел к выводу, что введенное ограничение максимального размера пенсии лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, привело к нарушению сущности конституционных гарантий по обеспечению социальной защиты этих лиц, что является нарушением обязательств государства. Ведь на «государство возложена положительная обязанность обеспечить лицам с инвалидностью из числа лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, усилена социальная защита. Позитивная обязанность государства в этом случае, по сути, требует от нее принять меры поддерживающего действия (affirmative action), учитывая, что речь идет об обязанности защиты государством одного из самых уязвимых слоев нуждающегося населения».

Судьи привели юридические позиции, изложенные в ряде решений Суда по социальной защите лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, среди которых: «социальные обязательства государства перед гражданами, потерявшими здоровье вследствие того, что государство в свое время обязало их взять участие в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС – катастрофы планетарного масштаба, которые испытали инвалидность в результате таких действий, а также перед лицами с инвалидностью из числа пострадавших от этой катастрофы не должны зависеть от финансовых возможностей государства и его экономического положения».

Ранее Галина Юровская, Виктор Городовенко и Егор Краснов провели очередную лекцию, посвященную Заключению КРЕС по использованию ИИ в судопроизводстве.

Судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и Галина Юровская рассказали о вызовах и проблемах, связанных с применением искусственного интеллекта в судопроизводстве, сосредоточили внимание на правовых и этических основах использования технологий, а также позициях ЕСПЧ.

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