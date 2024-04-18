В Киеве мужчина бросал ножи и топор в медиков, которые хотели помочь женщине

Мужчина не подпускал медицинских работников и спасателей к женщине, которая выпала из окна третьего этажа многоэтажки.

В среду, 17 апреля, с многоэтажки в Соломенском районе столицы женщина упала на карниз первого этажа. На место происшествия приехали медики, но их к потерпевшей не подпускал мужчина.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, потерпевшая сидела на подоконнике в нетрезвом состоянии и в дальнейшем выпала из окна третьего этажа. Когда медики и спасатели пытались добраться до нее, чтобы оказать помощь, в том же окне появился мужчина и стал бросаться в них ножами, топором и другими вещами. В результате его действий был поврежден проезжающий автомобиль и карета скорой помощи.

Правоохранителям удалось задержать нарушителя в его доме, дав возможность медикам добраться потерпевшей и эвакуировать ее в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у 39-летней женщины закрытые травмы живота, грудной клетки и черепно-мозговую травму.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все происшествия.

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