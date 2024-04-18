У Києві чоловік кидав ножі та сокиру у медиків, які хотіли допомогти жінці

Чоловік не підпускав медичних працівників та рятувальників до жінки, яка випала з вікна третього поверху багатоповерхівки.

У середу, 17 квітня, з багатоповерхівки у Солом’янському районі столиці жінка впала на карниз першого поверху. На місце події приїхали медики, але їх до потерпілої не підпускав чоловік.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, потерпіла сиділа на підвіконні у нетверезому стані та в подальшому випала з вікна третього поверху. Коли медики та рятувальники намагалися дістатися до неї, щоб надати допомогу, у тому ж вікні з’явився чоловік та почав кидатися в них ножами, сокирою та іншими речами. Внаслідок його дій було пошкоджено проїжджаючий автомобіль та карету швидкої допомоги.

Правоохоронцям вдалося затримати порушника в його оселі, давши змогу медикам дістатися потерпілої та евакуювати її до медичного закладу. Лікарі діагностували у 39-річної жінки закриті травми живота, грудної клітини й черепно-мозкову травму.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. В рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють всі обставини події.

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