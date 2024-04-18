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В Верховной Раде предлагают установить, что такое подобные правоотношения в ГПК, ХПК и КАСУ

12:39, 18 апреля 2024
Автор законопроекта ссылается на то, что кодексы не содержат определения понятия «подобные правоотношения», а также каких-либо критериев определения подобия правоотношений.
В Верховной Раде предлагают установить, что такое подобные правоотношения в ГПК, ХПК и КАСУ
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В парламенте зарегистрирован законопроект 11177, предусматривающий внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства в части определения подобных правоотношений.

Как указывает автор, народный депутат Александр Юрченко, эти кодексы определяют, что решение суда может быть обжаловано в кассационной инстанции в случае, если суд апелляционной инстанции в обжалованном судебном решении применил норму права без учета заключения по применению нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении Верховного Суда, кроме случая наличия постановления Верховного Суда об отступлении от такого вывода среди оснований кассационного обжалования судебных решений. Однако вышеупомянутые кодексы и другие законодательные акты не содержат определения понятия «подобные правоотношения», а также каких-либо критериев определения подобия правоотношений.

Большая Палата Верховного Суда по делу №233/2021/19 конкретизировала собственные правовые выводы и правовые выводы Верховного Суда относительно критериев установления подобия правоотношений, определив, что на предмет сходства следует оценивать именно те правоотношения, которые спорны в сравниваемых ситуациях. В связи с этим предлагается уточнить положения Гражданского процессуального кодекса Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины в соответствии с постановлением Большой Палаты Верховного Суда №233/2021/19, которое будет способствовать юридической определенности в применении предписаний процессуального закона, которые обязуют определять сходство правоотношений.

Так, предлагается установить в процессуальных кодексах, что подобными правоотношениями считаются те правоотношения, которые спорны в сравниваемых ситуациях. Суд определяет, есть ли определенные общие черты между спорными правоотношениями, прежде всего, по их содержанию. А если правовое регулирование этих отношений зависит от состава их участников или объекта, по поводу которого они вступают в правоотношение, то в таком случае сходство определяется судом по субъектному и объектному критерию соответственно. Для установления сходства спорных правоотношений в сравниваемых ситуациях субъектный состав этих отношений, предметы, основания исков и соответствующее правовое регулирование не обязательно должны быть тождественными, то есть одинаковыми.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 22 марта 2023 года по делу №154/3029/14-ц подчеркнула, что правовые выводы Верховного Суда не носят универсального характера для всех без исключения дел, а регулятивное влияние части четвертой статьи 403 ГПК Украины, которой предусмотрено такое основание передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, как необходимость отступить от вывода о применении нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в ранее принятом решении БП ВС, распространяется именно на подобные (аналогичные) правоотношения.

Автор: Наталья Мамченко

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