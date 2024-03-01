Галина Юровська, Віктор Городовенко і Єгор Краснов провели чергову лекцію, присвячену Висновку КРЄС щодо використання ШІ у судочинстві

Лектори також акцентували на перевагах електронного подання документів та судового провадження, водночас застерегли від певних ризиків.

У КСУ відбулася чергова лекція із циклу, присвяченого Висновку КРЄС „Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві“ від 1 грудня 2023 року № 26 (2023).

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко, який є представником України в Консультативній раді європейських суддів, а також суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, голова Комітету Ради суддів України з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів і член Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) Єгор Краснов.

Свої виступи вони присвятили темі „Актуальні аспекти для використання в Україні“ в контексті Висновку КРЄС № 26, зокрема зосередили увагу на особливостях застосування асистивних технологій в українському судочинстві.

Відповідно до пункту 14 цього Висновку до конкретних видів використання технологій відносять:

-інструменти (засоби) обробки даних;

-електронне подання документів і судове провадження;

-системи відстеження та управління справами;

-дистанційні та гібрідні слухання.

Судді детально проаналізували кожен конкретний вид. Розповіли про застосування електронних інструментів обробки даних в адмініструванні та управлінні справами, за допомогою яких є можливість досліджувати інформацію про справи, сортирувати їх, готувати потрібні документи та сприяти ухваленню судових рішень.

Лектори також акцентували на перевагах електронного подання документів та судового провадження, водночас застерегли від певних ризиків. За словами суддів, перевагою електронних документів є те, що такі файли доступні в будь-який час і в будь-якому місці. Вони, зокрема, на відміну від паперових файлів, не потребують окремого транспортування. Ця технологія є зручною, її використання призводить до ефективнішого доступу сторін та їх адвокатів до матеріалів справи, її можна використовувати на всіх стадіях провадження.

Судді також поінформували, що системи відстеження та управління справами надають можливість отримати інформацію про адміністративне та судове управління. Їх використання сприяє ефективному плануванню розкладу слухань, забезпечує більш швидкий доступ до інформації щодо статусу та стану розгляду окремих проваджень. Ця система надає можливість автоматичного нагадування суддям і сторонам про процесуальні строки, забезпечення автоматизованого розподілу справ між суддями, сприяння ідентифікації, групуванню та управлінню текстовими справами та/або масованими позовами тощо.

Усталеними засобами проведення слухань є аудіо- та відеоконференції, які дають можливість проводити гібрідні або дистанційні слухання. Проведення слухань у такий спосіб сприяє більш ефективнішому плануванню, заощаджує час, що витрачають на дорогу і на очікування в будівлі суду та ін. У цьому контексті було рекомендовано ознайомитися з Інструкцією щодо проведення судових процесів у режимі відеоконференцій, яка була затверджена комісією CEPEJ на 36-му пленарному засіданні у червні 2021 року, і в якій окреслено низку заходів, що мають вживати суди під час проведення судових проваджень у режимі відеозв’язку.

Окремо судді наголосили на основних аспектах Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Зокрема розповіли про застосування таких підсистем, як „Електронний кабінет“, „Електронний суд“ та відеоконференцзв’язок тощо.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» детально описувала даний Висновок КРЄС.

З першою лекцією можна ознайомитися за посиланням.

Переглянути другу лекцію можна тут.

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