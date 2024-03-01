На Львівщині керівництво військового лісництва незаконно вирубало дерев на майже 5 млн грн

Як повідомляє прокуратура, підозрювані змовились та організували схему незаконних порубок та розкрадання деревини різних порід з лісових угідь.

Фото: karpaty.rocks

Директору одного з військових лісництв на Львівщині, його заступнику та майстру лісу повідомили про підозри через розкрадання лісу на майже 5 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Слідство встановило, що підозрювані організували систему незаконної вирубки та розкрадання деревини з лісів у Яворівському районі. Вони відбирали певні породи дерев та вносили неправдиві дані про підстави для їх зрубу в офіційну документацію. Переважно розкрадали і продавали цінні породи: дуб, граб, осика, вільха, бук, береза.

Протягом 2022-2023 років під виглядом законної господарської діяльності посадові особи отримували неправомірні матеріальні блага, які потім розподіляли між собою.

У результаті незаконних дій злочинної групи державі було завдано збитків, загальна сума яких становить практично 5 мільйонів гривень.

Усім трьом обрано запобіжні заходи, а директора і його заступника відсторонено від посад. Проводяться заходи з метою компенсації завданої шкоди.

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