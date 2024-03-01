На Львівщині керівництво військового лісництва незаконно вирубало дерев на майже 5 млн грн

Директору одного з військових лісництв на Львівщині, його заступнику та майстру лісу повідомили про підозри через розкрадання лісу на майже 5 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Протягом 2022-2023 років під виглядом законної господарської діяльності посадові особи отримували неправомірні матеріальні блага, які потім розподіляли між собою.
У результаті незаконних дій злочинної групи державі було завдано збитків, загальна сума яких становить практично 5 мільйонів гривень.
Усім трьом обрано запобіжні заходи, а директора і його заступника відсторонено від посад. Проводяться заходи з метою компенсації завданої шкоди.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.