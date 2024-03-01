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  1. В Украине

На Львовщине руководство военного лесничества незаконно вырубило деревьев почти на 5 млн грн

23:00, 1 марта 2024
Как сообщает прокуратура, подозреваемые сговорились и организовали схему незаконных порубок и хищения древесины разных пород из лесных угодий.
На Львовщине руководство военного лесничества незаконно вырубило деревьев почти на 5 млн грн
Фото: karpaty.rocks
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Директору одного из военных лесничеств во Львовской области, его заместителю и мастеру леса сообщили о подозрениях из-за хищения леса почти на 5 млн грн. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Следствие установило, что подозреваемые организовали систему незаконной вырубки и хищения древесины из лесов в Яворовском районе.

Они отбирали определенные породы деревьев и вносили ложные данные об основаниях их сруба в официальную документацию. Преимущественно разворовывали и продавали ценные породы: дуб, граб, осина, ольха, бук, береза.

В 2022-2023 годах под видом законной хозяйственной деятельности должностные лица получали неправомерные материальные блага, которые затем распределяли между собой.

В результате незаконных действий преступной группы государству был нанесен ущерб, общая сумма которого составляет практически 5 миллионов гривен.

Всем троим избраны меры пресечения, а директор и его заместитель отстранены от должностей. Проводятся мероприятия с целью компенсации причиненного ущерба.

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