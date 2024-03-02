В Одессе задержали злоумышленника за незаконный сбыт взрывчатки

В Одессе задержали и сообщили о подозрении местному сбыт боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Правоохранители в Одессе раскрыли криминальную схему сбыта боеприпасов и взрывчатых веществ. Злоумышленника, который торговал незаконными вещами, задержали на месте происшествия. Ему уже сообщили о подозрении за совершение серьезных преступлений, которые могут привести к семилетнему заключению.

Как сообщили одесские правоохранители, мужчину задержали, когда он занимался незаконным сбытом боевых припасов и взрывчатых веществ. Согласно данным экспертов, принадлежали ему почти 250 патронов, три пистолета неизвестного происхождения, а также различные запалы, взрыватели и взрывные устройства.

Во время обыска правоохранители изъяли у фигуранта запрещенные предметы, которые были направлены на экспертизу. Кроме того, обнаружен пакет с похожим на наркотическое вещество, которое также будет подвергнуто исследованию.

Мужчине сообщили о подозрении за незаконный сбыт боевых припасов и взрывчатых веществ. За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Он задержан в соответствии с законом, а правоохранители уже готовятся подать иск о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция планирует расследовать, как эти незаконные предметы попали к фигуранту и другим лицам, которые могут быть причастны к этим преступлениям.

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