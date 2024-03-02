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Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

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  1. В Україні

В Одесі затримали зловмисника за незаконний збут вибухівок

09:54, 2 березня 2024
В Одесі затримали та повідомили про підозру місцевому збут бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв.
В Одесі затримали зловмисника за незаконний збут вибухівок
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Правоохоронці в Одесі розкрили кримінальну схему збуту бойових припасів та вибухових речовин. Зловмисника, який торгував незаконними речами, затримали на місці події. Йому вже повідомили про підозру за вчинення серйозних злочинів, що можуть призвести до семирічного ув'язнення.

Як повідомили одеські правоохоронці, чоловіка затримали, коли він займався незаконним збутом бойових припасів та вибухових речовин. Згідно з даними експертів, належали до нього майже 250 набоїв, три пістолети невідомого походження, а також різні запали, підривачі та вибухові пристрої.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта заборонені предмети, які були спрямовані на експертизу. Крім того, виявлено пакет із схожою на наркотичну речовиною, яка також буде піддана дослідженню.

Чоловіку повідомили про підозру за незаконний збут бойових припасів та вибухових речовин. За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Він затриманий відповідно до закону, а правоохоронці вже готуються подати позов про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліція планує розслідувати, як ці незаконні предмети потрапили до фігуранта та інших осіб, які можуть бути причетні до цих злочинів.

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